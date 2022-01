Juve-Napoli, le statistiche dei bianconeri: lo Stadium sorride alla Vecchia Signora

Ecco alcune statistiche sul confronto di oggi tra Juve e Napoli

Mancano ormai pochissime ore al fischio di inizio del big match di campionato tra Juve e Napoli, dove in palio ci saranno 3 punti pesantissimi in ottica Champions. Le due squadre scenderanno però in campo molto ritoccate, a causa delle numerose e pesanti assenze che si sono registrate tra infortuni, positivi al Covid e impegnati in Coppa d'Africa. Ma andiamo a vedere di seguito quelle che sono le curiosità sulla sfida tra bianconeri e partenopei.