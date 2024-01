Juve, occhio al Napoli: gli azzurri vogliono Kone del Monchengladbach

Il mercato di gennaio è ufficialmente iniziato e la Juve si prepara a essere protagonista. Se la trattativa per Djalò del Lille è ormai in dirittura d'arrivo, i bianconeri sono invece ancora alla ricerca di un centrocampista.

Con Anguissa in Coppa d'Africa, infatti, la squadra di Mazzarri è a caccia di rinforzi in quella del campo e starebbe pensando proprio all'obiettivo dei bianconeri. Per il momento nessuna offerta ufficiale: staremo a vedere.