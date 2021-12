Juve-Napoli, incubo Covid. L’ASL avverte: “Situazione da monitorare”

Il 6 gennaio si giocherà il match tra Juve e Napoli. Ma si giocherà? Fabian Ruiz è risultato positivo e l'ASL ragiona sul possibile rinvio

La scorsa stagione, infatti, il match fu rinviato a causa di alcune positività all'interno del Napoli, con l'ASL che impedì agli azzurri di partire per la trasferta piemontese. Ora si rischia di rivivere una situazione simile. Due giorni fa Fabian Ruiz è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato in Spagna, come comunicato dal club azzurro sul proprio sito: "Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Il centrocampista spagnolo è il secondo giocatore della squadra a risultare positivo dopo Insigne , in quarantena dal 21 dicembre. E ora?.

Intervistato da Fanpage.it, il direttore dell'ASL Napoli 2 Andrea d'Amore ha detto: "Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare". Parole che non rassicurano i tifosi della Juventus, che rischiano di veder rinviata la partita. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo ma si attendono novità dalle autorità competenti. Come andrà a finire?