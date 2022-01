Juve-Napoli, caos Covid-19: Zielinski e Rrahmani potranno giocare?

Il Covid-19 continua a creare problemi in Italia e in tutta la Serie A: Zielinski e Rrahmani potranno giocare contro la Juve?

redazionejuvenews

A ormai poche ore dall'inizio del big match non si placano le polemiche attorno aJuventus e Napoli. Il Covid-19 continua a circolare per tutta l'Italia e non ha risparmiato la squadra di Luciano Spalletti, ora in completa emergenza. I positivi tra le fila azzurre sono molteplici e la partita rischia di essere gravemente compromessa oltre che rischiosa da un punto di vista medico. La Lega Serie A ha deciso di non rimandare nessuna partita e quindi ora la palla passa all'Asl che dovrà decidere sul da farsi.

Il direttore dell'Asl di Torino Carlo Picco, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha cercato di chiarire la situazione: "E' un molto complessa, in generale ed anche con le ripercussioni sul calcio. Il provvedimento originale delle due Asl di Napoli che hanno emesso dei provvedimenti che hanno date delle indicazioni. Ora il mio dipartimento sta facendo delle valutazioni. Ci hanno chiesto dei tamponi e ci siamo messi a disposizione anche perché siamo gli unici in grado di caricarli nella piattaforma. Zielinski, Rrhamani e Lobotka? C'è un provvedimento di quarantena e quindi non possono giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare la decisione".

Se la situazione generale è gravissima, il caso attorno a Zielinski, Rrahmani e Lobotka ha del grottesco. I tre calciatori in questione non sono infatti positivi al Covid-19 ma l'Asl di Napoli ha imposto loro la quarantena per essere entrati in contatto con dei contagiati e non essere provvisti della terza dose. Secondo il Napoli, però, i tre potrebbero comunque scendere in campo per motivi di "lavoro". Un cavillo burocratico potrebbe quindi permettere al Napoli di schierare in campo i tre calciatori, ma come specificato da Picco, questa ipotesi è altamente rischiosa e improbabile. Giocheranno? Lo scopriremo tra poche ore, ma sicuramente la situazione in casa Napoli è gravissima. Staremo a vedere.