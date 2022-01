Verso Juve-Napoli, i bianconeri ricordano le imprese di Fabio Capello

In vista del big match tra Juve e Napoli il club bianconero ha deciso di ricordare Capello, protagonista di questa partita nel passato

A pochi giorni dall'inizio del match tra Juventus e Napoli il club bianconero ha deciso di ricordare le imprese di Fabio Capello. L'ex calciatore ed allenatore, infatti, è stato più volte protagonista nei match del passato: "Nei suoi 6 anni in bianconero, spesso Fabio Capello è stato un uomo decisivo in Juventus-Napoli. Qui lo vediamo esultare in occasione della gara del 1971-72, quando 6 minuti dopo il vantaggio partenopeo firmato da José Altafini, il regista della Signora firma il gol dell'1-1. La gara finirà in parità, ma con il punteggio di 2-2.

FORZA CAPELLO

Capello abbraccia Causio: siamo al terzo minuto del primo Juventus-Napoli giocato dal 10 bianconero, disputato il 7 marzo 1971. La vittoria bianconera è netta, 4-1, in quella che è una delle prestazioni più convincenti della stagione, con la Signora travolgente e per l'appunto in vantaggio sin da subito. Da notare gli striscioni della tribuna inneggianti i giocatori, tra i quali si evidenzia il “Forza Capello” scritto con la Z al contrario...

ANCORA UN POKER

Identico risultato, 4-1 per la Juventus, si verifica nel 1973-74. Stavolta però Capello entra nel tabellino dei marcatori, al pari del centravanti Anastasi realizza una doppietta. Hurrà Juventus, come spesso succedeva all'epoca, riproduce il disegno dei gol. Qui si vede la quarta rete bianconera, nata da un triangolo tra i due protagonisti di giornata, descritta nella sua fase finale così: «Capello scarta prima un difensore e poi il portiere, e con gran freddezza, di sinistro insacca nonostante il tentativo in extremis di Pogliana».

GLI ANNI SENZA JUVE-NAPOLI

Juventus-Napoli è una grande classica del calcio italiano. Ma nei 2 anni da allenatore, Fabio Capello non ha mai affrontato i partenopei. In quel periodo, infatti, dal 2004 al 2006, gli azzurri erano impegnati a risalire dal fallimento e frequentavano la Serie C. La sfida sarebbe tornata d'attualità nel 2006-07, quando i bianconeri vinsero 2-0 con Didier Deschamps alla guida".