Boniek: “Juve-Napoli partita intensa ma Fabbri ha commesso degli errori”

Intervenuto sul programma Radio Anch'io Sport, l'ex bianconero Boniek ha parlato del big match tra Juve e Napoli

Intervenuto sul programma Radio Anch'io Sport, Boniek ha parlato di Juve-Napoli: "È stata bella, intensa, il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco degli azzurri, però tutto andava liscio. Purtroppo l'arbitro Fabbri ha commesso degli errori che alla fine hanno scatenato il nervosismo dei giocatori. C'era il rosso a Gatti, non si può dare uno schiaffo in campo con cattiveria. Sul fallo di Mlik a Lobotka, l'arbitro deve avere il coraggio di fischiare subito il fallo, non deve aver bisogno del VAR per farsi aiutare. Con il VAR si è creato il problema per cui gli arbitri hanno paura di prendere decisioni. Il VAR non è solo correzione ma anche suggerimento".

Sui 15 punti riconsegnati alla Juve: "Non è il mio campo, mi piace parlare di cose che so e capisco. Si tratta di rimodulare la sentenza e di rifarla un po' più morbida, alla fine saranno 7-10 punti in meno, ma non saprei".

Possibile una finale di Europa League tra Juve e Roma? "È una bella realtà che si può verificare, sia la Roma che la Juve partono con un leggero vantaggio nel pronostico delle semifinali. Una finale Roma-Juve a Budapest sarebbe storica. E non dimentichiamo che una squadra di Milano andrà in finale di Champions e non andrà a Istanbul per perdere. C'è una grande possibilità di vedere tre finali europee con partecipazione italiana. Vuol dire che qualcosa sta cambiando, il livello del calcio italiano un pochino si sta alzando".