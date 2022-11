Juve, alla scoperta del Nantes: pregi e difetti degli avversari di Europa League

I gironi di Champions League della Juve sono stati a dir poco deludenti, con i bianconeri in grado di vincere soltanto una partita su sei, in casa contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Nelle altre cinque partite la Vecchia Signora ha sempre perso. Nonostante abbia conquistato solo tre punti , però, la squadra di Allegri ha comunque strappato il terzo posto in classifica , retrocedendo in Europa League.

Ieri l'urna di Nyon ha estratto per i bianconeri un avversario più che abbordabile: il Nantes. Evitati giganti come il Manchester United e l'Arsenal, decisamente clienti più scomodi. La squadra francese è 16esima in Ligue 1, con 15 gol segnati e ben 22 subiti. Numeri confermati anche in Europa League, dove ha chiuso il girone seconda davanti a Qarabag e Olympiacos, ma con una differenza reti di -5. Insomma, il Nantes non è una corrazzata, imperfetta in fase difensiva e poco fantasiosa in quella offensiva. Sulla carta dovrebbe essere un match semplice per gli uomini di Allegri.