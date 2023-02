Verso Juve-Nantes: i giocatori chiave delle due squadre in Europa

Questa sera alle 21 all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la squadra francese nella sfida di andata del playoff di Europa League

Questa sera alle 21 all'Allianz Stadium la Juventus affronterà il Nantesnella gara di andata del playoff di Europa League. Dopo la delusione dell'eliminazione ai gironi di Champions League, il club bianconero è determinato ad arrivare in fondo e vincere il trofeo, come confermato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri. Una vittoria che varrebbe anche l'accesso alla prossima Champions League.

Il sito della Juventus ha raccolto i numeri sui giocatori chiave della sfida. Ecco il focus: "ANGEL DI MARIA - È il giocatore della Juventus che ha preso parte a più reti nella fase a gironi di questa Champions League, con tre assist: solamente Diogo Jota e Lionel Messi (entrambi a quattro) hanno fornito più passaggi vincenti nella prima parte della principale competizione europea per club 2022/23. “El Fideo” non gioca in Europa League dalla stagione 2009/10, quando con il Benfica raggiunse i quarti di finale (eliminato dal Liverpool).

JUAN CUADRADO - È l’unico giocatore della Juventus ad essere sempre partito titolare in tutte le sei partite dei bianconeri in questa stagione in competizioni europee (6/6 in Champions League).

LUDOVIC BLAS - Solo Lorenzo Pellegrini e Anastasios Bakasetas (entrambi sei) hanno preso parte a più reti del numero 10 del Nantes (cinque: due gol e tre assist) in questa edizione di Europa League".