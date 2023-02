I TOP e FLOP di Juve-Nantes: il tridente c’è, Fagioli meno

Gol, pali, traverse e un rigore negato nel finale che farà di certo discutere: Juve-Nantes ha regalato non poche emozioni. Alla fine le due squadre sono tornate a casa con un pari che non fa contento nessuno, ma che mette in particolare difficoltà la squadra di Allegri, che ora dovrà vincere nella partita di ritorno in Francia. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?