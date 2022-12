EL, il Nantes pensa già alla Juve: “Vogliamo essere in buone condizioni”

A confermarlo ci ha pensato l'allenatore del Nantes Antoine Kombouaré, che ieri in conferenza stampa al termine della partita ha detto: “I giocatori lo sanno, su questo abbiamo insistito abbastanza: è importante lanciare il Campionato nel miglior modo possibile per giocare in buone condizioni questa famosa Juve-Nantes”. Il capitano Pallois ha aggiunto: “Non siamo esausti alla fine della partita. Tutti devono fare un po' di più. Tutti i tifosi volevano che giocassimo duro e anche noi. Ma in Campionato non stiamo facendo bene".