Juve-Nantes, una sfida tra Davide e Golia: i numeri a confronto

La sfida di Europa League tra Juve e Nantes sarà un vero scontro tra Davide e Golia: i bianconeri riusciranno a rispettare le aspettative?

redazionejuvenews

La Juve si prepara a sfidare il Nantes in quella che sarà una sfida di fondamentale importanza per la squadra di Allegri. I bianconeri infatti dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica sono ben distanti dalla zona Champions League, ma vincere l'Europa League permetterebbe comunque loro di strappare un pass per la prossima coppa dalle grandi orecchie. La sfida contro il Nantes sulla carta vede la squadra di Allegri già vincitrice: la Juve per esperienza, qualità e giocatori è anni luce avanti ai francesi.

Basti pensare che il solo Di Maria in carriera ha vinto 32 titoli, compresa il Mondiale con la sua Argentina, mentre tutto il Nantes messo insieme si ferma a 25. Il Fideo da solo ha 123 presenze in competizioni internazionali per club, mentre tutto il Nantes ne ha solo 120, di cui ben 54 di Sissoko. Come se non bastasse, altra grandissima differenza è quella sul monte ingaggi: i giocatori del Nantes guadagnano in totale 22 milioni di euro, più o meno quanto per i soli Pogba, Vlahovic e Di Maria messi insieme.

Insomma, se la sfida si giocasse a numeri, la Juve non avrebbe rivali. Quest'anno però la doppia sfida in Serie A contro il Monza ha dimostrato a tutti come a volte anche Davide possa battereGolia. I bianconeri dovranno quindi giocare con la massima concentrazione, evitando di commettere errori. Vincere è fondamentale.