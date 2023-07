Juve, Nadin: “Su Vicario c’era l’interesse della Juventus e altri club di A”

La gavetta del portiere

Infine, Nadin ha raccontato i primi anni di carriera, dai tempi delle giovanili all'Udinese fino agli, anche in panchina, al Venezia di Vicario. Ecco cosa ha detto: "Il 3 agosto 2013 era la classica amichevole che l’Udinese di Guidolin faceva in preparazione del campionato. Vicario non era in una situazione facile perché era il terzo portiere della Primavera bianconera dietro Meret e Perisan. In quel gruppo era presente anche Scuffet, che qualche mese dopo fece quei sei mesi super con in Serie A. L'Udinese aveva una scuola di portieri incredibile, non dimentichiamo nemmeno Facchin. Quel pomeriggio giocò Gugliemo. Io rimasi impressionato dalla sue parate. Mi segnai subito il suo nome e chiesi subito informazioni su di lui ad Angelo Trevisan, il responsabile del settore giovanile dell'Udinese. Quasi un anno dopo, ovvero nel 2014, lasciai il Tamai dopo tanti anni e mi spostai al Fontanafredda, impegnata nel campionato di Serie D. Potevamo avere quattro fuoriquota, per la porta scelsi immediatamente Guglielmo, che sfruttò subito la chance disputando una stagione da protagonista. Sono stati stagioni fondamentali, anche se in Serie C ha fatto la riserva per due anni. In Laguna, anche grazie a dei bravi preparatori, ha fatto dei miglioramenti incredibili. Si è formato molto. Lui poi è sempre stato un tipo di poche parole, non è esuberante, diversamente da tanti altri portieri, ma umile e determinato. Non si deprime mai. Il resto è storia recente che conosciamo tutti. Anche quest’anno, nonostante quell’infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi, è tornato e ha concluso il campionato alla grande".