Juve, svelato l’MVP bianconero di agosto: Federico Chiesa

Dopo i problemi della passata stagione quest'anno Chiesa ha iniziato alla grande, risultando uno dei giocatori più decisivi in casa Juve . Non è un caso quindi che i tifosi bianconeri lo abbiano votato come MVP del mese di agosto .

Ed è proprio lui (che è andato in gol anche a settembre, contro l'Empoli) il giocatore più votato su Juventus.com, e dunque MVP of the Month Powered by EAFC24. Fede riceverà il premio al termine del riscaldamento pre Juve-Lazio. Come si dice: chi ben comincia...".