Juve, sondaggio per Muriel: il vice Vlahovic potrebbe essere il colombiano

La Juventus pensa a Luis Muriel come vice Dusan Vlahovic. Il colombiano è in uscita dall'Atalanta ed ha un costo abbordabile.

redazionejuvenews

La Juventuslavora attivamente per completare la rosa dopo gli innesti di Pogba, Bremer e Di Maria. Il club bianconero ha bisogno ancora di una punta, con Kean che andrebbe via, e di un regista, per ultimare il centrocampo. Infatti, l'ex PSG non ha convinto nella scorsa stagione, e il classe 2000 ha comunque diverse pretendenti, motivo per cui la cessione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Tra i tanti nomi circolati per il vice Vlahovic, c'è anche quello di Luis Muriel, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com. Il colombiano è in uscita dal club nerazzurro, e per la Juventus, l'ex Udinese rappresenterebbe un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Infatti, anche per quanto riguarda i costi, la punta potrebbe lasciare Bergamo per una cifra sui 15-20 milioni, visto che il classe '91 ha il contratto in scadenza nella prossima stagione, ovvero a giugno 2023. Inoltre, il colombiano percepisce appena 1,8 milioni annui, importo che rientra ampiamente nelle casse del club bianconero. Una soluzione importante per Madama, che avrebbe così un calciatore pronto a far rifiatare Vlahovic, ma non solo, visto che Muriel è devastante anche a partita in corso, caratteristica messa in mostra nel triennio atalantino. Un'operazione che potrebbe andare in porto, visto che la Vecchia Signora sta provando a trattare Moratae Arnautovic, ma senza grossi successi, almeno per il momento.

La Juventus, come detto in precedenza, però prima deve risolvere la situazione Moise Kean, che ha sì tante pretendenti, ma le offerte latitano, visto che il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni, cifra che frena i possibili acquirenti. Alla fine del calciomercato manca ancora un mese, ed è possibile che questo affare possa concretizzarsi nelle ultime ore di calciomercato, visto che al momento Madama ha bisogno di sfoltire la rosa e incassare quanto più denaro possibile, per poi sferrare l'attacco decisivo per Luis Muriel.