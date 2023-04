Juve, multa e squalifica per Landucci: “Pelato di me**a, ti mangio il cuore”

Secondo quanto riportato dalla Stampa, infatti, Landucci nel corridoio verso gli spogliatoi era "visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali" e si sarebbe messo a discutere con l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. I quattro inviati della Procura federale hanno segnato sui propri taccuini insulti pesanti come: "Pelato di me**a, ti mangio il cuore". Insulti a cui il tecnico azzurro non ha risposto in alcun modo, ma che hanno portato il Giudice Sportivo a squalificare il vice allenatore bianconero. Pessime notizie per Allegri, che in vista della prossima partita di Serie A, in programma domenica 30 aprile alle 20:45 contro il Bologna, non potrà contare sui consigli del suo vice.