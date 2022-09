Juve, multa in arrivo per Allegri: l’allenatore è sempre più a rischio

Tutte le colpe per questi risultati negativi sono state date all'allenatore bianconero, accusato di non riuscire a dare un'identità vera alla sua squadra. Questa Juve riesce a giocare bene solo per bravi tratti, poi si sfalda e cade in balia degli avversari. I tanti infortuni sono stati sicuramente un problema, ma non possono essere la scusante. La rosa bianconera è lunga e ricca di talenti, le alternative di livello non mancano.