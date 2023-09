Juve, Mpasinkatu: “Scudetto? Non ci sono scuse. Per il dopo Pogba…”

Per Mpasinkatu l'ambizione della Juventus in Serie A dovrebbe essere quella massima: poi sul dopo Pogba, il dirigente individua il sostituto

Intervenuto a Tv Play, Malu Mpasinkatu non ha fatto giri di parole parlando della Juventus e dei suoi reali obiettivi. Per il dirigente, le condizioni dell'attuale stagione obbligherebbero i bianconeri a credere di ottenere il massimo: “Non ci sono scuse, senza coppe la Juve deve puntare allo scudetto, non può limitarsi alla zona Champions”.

Il dirigente è stato anche molto diretto sul caso Pogba. Per Mpasinkatu la Juventus necessiterebbe di pensare al dopo e il nome del sostituto del francese sarebbe già emerso. Ecco chi dovrebbe essere: "Se ne parla da qualche settimana. Khephren Thuram sarebbe perfetto se Pogba dovesse andare via o la Juve non potesse puntare su di lui e dovesse rinforzarsi in mediana”.