Juve, Motta al bivio: con l’Hellas senza Conceicao

Nel posticipo di Serie A, la Juve di Motta affronta l'Hellas Verona con un occhio alla testa della classifica: Conceicao out per 10 giorni

di Flavio Zane

Alle spalle la partita probabilmente più deludente della stagione, la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, davanti l’occasione più ghiotta, l’Hellas Verona che vale la chance di accorciare clamorosamente sulle prime in classifica in un sol colpo. In mezzo la Lazio, avversaria principale per quello che sarebbe considerato dai più l’obiettivo minimo della stagione della Juventus. Con la vittoria in extremis a San Siro sul Milan, la squadra biancoceleste ha scavalcato nuovamente i bianconeri di mister Thiago Motta, che oggi, conquistando i tre punti, passerebbe nuovamente in avanti. Però, per l’allenatore della Juve, il successo potrebbe aprire clamorosi scenari da qui a fine stagione. Prospettive insperate e quasi incredibili considerato l’andamento altalenante della squadra in questa annata.

Juve chiamata alla svolta senza Conceicao

Lo scontro diretto in chiave Scudetto tra Napoli e Inter è terminato ad armi pari e, contro ogni sorpresa, lo stesso esito è giunto dalla sfida tra Atalanta e Venezia. Un eventuale successo spingerebbe dunque la Juve a guadagnare due punti su tutte. Per farlo, i bianconeri dovranno confermare i favori del pronostico su un avversario che si presenterà allo Stadium dovendo registrare la peggiore difesa del torneo, ma anche forte di una posizione di classifica relativamente tranquilla.

Per la partita, Thiago Motta dovrà fare a meno di sette uomini, tra cui per ultimo in ordine di tempo, l’esterno offensivo Francisco Conceicao. Al giocatore, che nella giornata di ieri ha accusato un fastidio in allenamento, è stato evidenziata un elongazione al bicipite femorale della gamba, la quale lo costringerà allo stop per circa dieci giorni. Niente Hellas per lui, ma anche niente Atalanta, con la speranza di poterlo rivedere almeno tra i convocati per la sfida alla Fiorentina di metà marzo. Leggi anche le ultime indiscrezioni per la panchina della Juventus <<<