Juve, per l’attacco possibile Morata-ter: si pensa a uno scambio con Paredes

La Juve è alla ricerca di un attaccante e pensa al ritorno di Morata: possibile scambio con Paredes. Le ultime novità

redazionejuvenews

È stata una stagione difficile per la Juve, costretta a fare i conti con tanti problemi dentro e fuori dal terreno di gioco. Tra questi, i tanti infortuni non hanno sicuramente aiutato Massimiliano Allegri, costretto a fare a meno di tanti giocatori importanti. Vlahovic in particolare ha vissuto un'annata complessa, segnata dalla pubalgia. L'attaccante serbo ha fatto fatica a trovare la miglior condizione, non riuscendo a incidere come dovuto. Per questo la Vecchia Signora valuta un possibile addio: il Bayern Monaco è sulle sue tracce. Nel caso in cui il classe 2000 dovesse davvero fare le valigie, la Juve dovrebbe quindi andare a cercare un sostituto.

Secondo quanto riportato in Spagna dal giornalista Pascual Ruiz Arnal, i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo per caratteristiche piace molto a Massimiliano Allegri, molto più adatto come stile di gioco rispetto al bomber serbo. Per l'Atletico Madrid il giocatore non è fondamentale visto che in attacco può contare su diversi altri giocatori di livello. Forti di un contratto in scadenza nel 2024, però, i Colchoneros sparano alto sul prezzo e per questo la Juve prepara uno scambio. I bianconeri sono disposti a cedere Leandro Paredes, centrocampista che a Torino non è riuscito a convincere ma che potrebbe tornare utile al Cholo Simeone. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma la Vecchia Signora è al lavoro per il Morata-ter.

Per i tifosi della Juve sarebbe un ritorno gradito, per un giocatore che in entrambe le due esperienza in bianconero ha lasciato il segno. Rispetto a Vlahovic Morata è un giocatore completamente diverso tanto per caratteristiche quanto per età (30 anni). La Juve è però in una fase delicata e ha bisogno di liquidità e sostituendo il serbo con lo spagnolo potrebbe generare una plusvalenza importante. Si prospetta un'estate ricca di emozioni: staremo a vedere.