Morata, la Juve ha deciso: niente riscatto. In futuro però…

La Juve ha preso la sua decisione: al termine della stagione Morata non sarà riscattato dall'Atletico Madrid. In futuro però...

9 gol e 7 assist in 35 partite di Serie A, il bottino della stagione in bianconero di Alvaro Morata è più che positivo. L'attaccante spagnolo dopo una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative a gennaio sembrava ad un passo dal Barcellona. I blaugrana erano alla ricerca di un attaccante mobile, in grado di dialogare con la squadra e Xavi sembrava volesse proprio il giocatore bianconero. Le trattative tra i vari club non sono però andate in porto e Morata è rimasto a Torino. All'inizio si pensava fosse destinato ad essere la riserva del neo arrivato Dusan Vlahovic. Poi la svolta. Massimiliano Allegri da febbraio in avanti decide di testare lo spagnolo non come punta singola ma come esterno sinistro, alla Mandzukic per intenderci. Mai idea fu più vincente. Spostato sulla fascia Morata si è messo al servizio della squadra, diventando un giocatore cardine dei bianconeri nel girone di ritorno.