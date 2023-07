Dopo due stagioni al di sotto delle aspettative la Juve ha capito di dover rivoluzionare nel profondo la rosa e per farlo ha deciso di affidarsi alla guida di Cristiano Giuntoli . Il nuovo Football Director avrà il duro compito di dover far quadrare i conti e allo stesso tempo di rendere più competitiva la squadra.

Per farlo sarà necessario sacrificare alcuni pezzi pregiati: soltanto vendendo sarà poi possibile fare acquisti di spessore. Per questo Chiesa e Vlahovic potrebbero lasciare la squadra, cercati da alcuni big club in giro per l'Europa. In quest'ottica Giuntoli si è già messo alla ricerca dei loro sostituti.