Juve, novità per Morata: incontro tra Cherubini e l’agente del giocatore

Novità importanti per Alvaro Morata: Sembrava ad un passo dall'addio, ora invece potrebbe restare la Juve. Incontro tra Cherubini e l'agente

redazionejuvenews

In questo momento i giocatori della Juventus si trova in un albergo a Villareal, intenti a riposarsi in attesa di scendere in campo contro la squadra spagnola per gli ottavi di Champions League. E' tempo di ripassare le ultime tattiche, concentrarsi e prepararsi in vista del big match di questa sera. Insieme ai calciatori è presente tutto lo staff, il vice presidente Pavel Nedved e il direttore sportivo Cherubini. Assente invece il presidente Agnelli, che non sarà presente sugli spalti dell'Estadio de la Cerámica.

Se per i giocatori queste sono le ultime ore di riposo prima della partita, non si può dire lo stesso di Cherubini, che non ha perso tempo e ha incontrato Juanma Lopez, agente di AlvaroMorata. Le due parti si sono incontrate per discutere del futuro dell'attaccante spagnolo, in prestito alla Juventus fino alla fine della stagione. Per riscattare l'attaccante spagnolo i bianconeri dovrebbero pagare 35 milioni di euro all'Atletico Madrid, cifra definita decisamente troppo alta. L'intenzione del club bianconero sarebbe quella di chiedere uno sconto al club spagnolo, supportato dalla volontà del giocatore di rimanere a Torino.

Morata, infatti, sembra vivere una seconda vita in maglia bianconera, rivitalizzato dall'arrivo di Dusan Vlahovic. Tutti pensavano che il bomber serbo avrebbe tolto il posto da titolare all'ex Chelsea, ma al contrario Morata, spostato sulla fascia sinistra, sembra aver trovato la sua posizione in campo. Ora il classe 1992, liberato dal peso di dover sorreggere da solo tutto l'attacco, sembra molto più libero, mentalmente e letteralmente. Oggi Cherubini e Lopez non sono entrati nel dettaglio, ma l'intenzione è quella di proseguire insieme e a breve è previsto un altro incontro. Fino a pochi mesi fa Morata sembrava certo di un addio, ma ora la situazione è completamente rivoluzionata: le due parti riusciranno a trovare un accordo? Chi vivrà vedrà.