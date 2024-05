Le probabili formazioni di Juve-Monza: Montero punta sui titolarissimi

La Juve si prepara a scendere in campo per un'ultima volta in questa stagione, per la partita di Serie A contro il Monza. I bianconeri non hanno più niente per cui combattere ma vorranno chiudere al meglio la stagione: servirà una vittoria. In vista della partita Montero si affiderà di nuovo al solito 3-5-2. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce Cambiaso è squalificato, pronti quindi Weah e Kostic. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco agiranno Chiesa e Vlahovic.