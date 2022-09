Monza, Palladino è pronto: “Contro la Juve servirà un cuore grande”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Monza ha parlato della sfida in programma contro la Juve

Questa sera la Juve sarà impegnata in Champions League contro il Benfica, ma il Monza, prossimo avversario dei bianconeri in Serie A, sta già pensando alla sfida di domenica. I biancorossi ieri hanno esonerato Stroppa e hanno reso Palladino il nuovo tecnico della prima squadra. Intervenuto in conferenza stampa ha detto: "Sono orgoglioso di rappresentare la prima squadra, cercherò di dare il mio meglio, ho grande voglia di fare bene. Gasperini per me è un maestro, sono riuscito da giocatore ad arrivare in nazionale. Mi ha insegnato calcio. Oltre a lui ho avuto bravissimi allenatori, ho cercato di prendere il buono da tutti".