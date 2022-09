Monza, Galliani: “Giocare contro la Juve è strepitoso. Allegri? Ottimi rapporti”

Intervenuto in conferenza stampa il ds del Monza ha presentato il nuovo allenatore Pallafino e ha parlato della sfida contro la Juve

redazionejuvenews

Intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo delMonza Galliani ha presentato il nuovo allenatore, Raffaele Palladino: "Volevo dare un abbraccio a Stroppa, poco più di tre mesi fa ci ha portato in Serie A. È un risultato che ci rende orgogliosi: pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha fatto una domanda legittima: perché mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si può esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici, il Monza è ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Abbiamo scelto Raffaele Palladino, non è un traghettore. È l'allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso".

Le polemiche post Juve-Salernitana possono avere ripercussioni nel match contro il Monza? "Nel vecchio calcio si diceva che dopo un torto ti facevano un favore - ha detto il ds. Non ci credevo in quel momento, figuriamoci ora. Il VAR ha ridotto di parecchio gli errori, la tecnologia va utilizzata, lo fanno tutti gli sport. Il Monza non dice nulla sugli arbitri, non mi voglio unire al coro di chi protesta: gli arbitri di Monza-Juventus non risentiranno minimamente del fatto che Candreva abbia tenuto in gioco o meno Bonucci".

Questo Monza è come il Cagliari del 2008/09? "Con Allegri sono rimasto in grandissimi rapporti, quando andavo a Cagliari gli dicevo che aveva il physique du role per fare l'allenatore del Milan. Per quattro autunni e tre primavere ha sempre ottenuto grandi risultati, nel calcio poi si vince e si perde. Comunque la società vuole mantenere la categoria, crediamo che Palladino possa far bene, la fiducia è a lungo termine. Gli ho chiesto se volesse partite subito con la Juventus o aspettare la sosta: ha deciso di partire subito", ha concluso Galliani.