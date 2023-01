Verso Juve-Monza, la super striscia positiva in Coppa Italia dei bianconeri

Manca ormai poco alla sfida di Coppa Italia tra Juve e Monza . I bianconeri dopo la sconfitta in Serie A contro il Napoli avranno voglia di rivincita: vietato sbagliare. La squadra di Palladino in campionato ha già dimostrato di essere un'avversaria temibile, tanto da aver battuto la squadra di Allegri grazie alla rete di Gytkjaer. Questa sera, però, sarà tutta un'altra storia: i numeri sono dalla parte della Vecchia Signora.

In Coppa Italia la Juve ha infatti una striscia positiva lunghissima: " La Juventus è la squadra che raggiunge i quarti di Finale di Coppa Italia da più edizioni consecutive : i bianconeri infatti hanno superato gli ottavi in tutte le ultime 15 stagioni , ossia dal 2007/08 in avanti ", ha scritto la Lega Serie A sul suo sito ufficiale.

Fortino bianconero è, come spesso accade, l'Allianz Stadium di Torino, in cui la Juve sembra essere imbattibile. "La Juventus è imbattuta da 17 partite interne di Coppa Italia, grazie a 15 successi e due pareggi; l'ultima sconfitta dei bianconeri in casa risale alla semifinale di andata del 5 marzo 2015, contro la Fiorentina (1-2): si tratta della striscia di imbattibilità interna più lunga per i piemontesi nella competizione". Basteranno i numeri per vincere la partita? Staremo a vedere: che vinca il migliore.