Juve, da Monza a Monza: Di Maria alla prova del nove

"Avversario che temo di più? Non so se giocherà, ma di certo Di Maria. Può fare la differenza da solo con una giocata. Nei dieci giorni di preparazione che ho fatto con la Juventus a luglio mi ha davvero impressionato". Questo è il parere di Filippo Ranocchia sulle pagine di Tuttosport in vista della sfida di Coppa Italia tra Juve e Monza. L'attaccante argentino contro i biancorossi dovrebbe partire in panchina, ma è comunque chiamato a una svolta.