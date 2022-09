La Juve piange, il Monza sorride. Berlusconi: “Ora inizia un nuovo corso”

Se da una parte la Juve si lecca le ferite, dall'altra il Monza di Berlusconi esulta per la prima storica vittoria in Serie A

Prima, storica vittoria in Serie A per il Monza , che a sorpresa porta a casa i tre punti contro una Juve in grave difficoltà. Dopo la promozione nella massima serie, i biancorossi hanno iniziato male la stagione, tanto da esonero il tecnico Stroppa. Al suo posto sulla panchina è arrivato il tecnico della primavera Palladino che ha subito lasciato il segno. Una giornata di prime volte.

Al termine della partita l'allenatore del Monza ha detto: "Una giornata meravigliosa, un sogno. Nello spogliatoio c’è stata una festa, sono tutto bagnato. Non me l’aspettavo. Berlusconi mi ha chiamato, era emozionatissimo, mi ha fatto i complimenti, non ci credeva nemmeno lui. Galliani era in lacrime". Il presidente biancorosso ha confermato: "Questo Monza ha grandi potenzialità, che nelle prime giornate non aveva espresso a causa di un modulo di giuoco errato. Battere la Juventus è il modo migliore per cominciare nuovo percorso. La cura Berlusconi direi proprio che funziona...".