Juve, contro il Monza l’ultima spiaggia. Allegri squalificato? Ci pensa Landucci

Contro il Monza rischia di essere una sfida da dentro o fuori per Allegri, ma il tecnico è squalificato. Al suo posto pronto Landucci

redazionejuvenews

Dentro o fuori, come in una finale, forse peggio di una finale. La sfida contro il Monza sarà decisiva per il proseguo della stagione della Juventus. Dopo quattro risultati deludenti consecutivi, i bianconeri devono tornare a vincere. Non c'è una via di mezzo. A rischiare più di tutti è sicuramente Massimiliano Allegri, la cui panchina è sempre più in bilico. I dubbi attorno alla sua gestione aumentano di ora in ora e se oggi dovesse arrivare un'altra delusione potrebbe essere addio.

In una situazione così delicata c'è però anche dell'ironia: in quella che potrebbe essere una delle partite più importanti della sua carriera, Max non potrà neanche essere in panchina. Al termine della partita contro la Salernitana, infatti, l'allenatore bianconero è stato squalificato e dovrà quindi accontentarsi di seguire la partita dalla tribuna.

Ma chi si scenderà in campo al suo posto? Il suo vice, Landucci è già pronto. Tra i due c'è un rapporto decennale e la scorsa stagione i tifosi bianconeri hanno potuto apprezzare il vice allenatore in diverse occasioni. Storica la rimonta contro la Roma da 1-3 e 4-3, proprio con Landucci in panchina. In quella memorabile partita, ricordata anche per l'infortunio al crociato di Chiesa, la Juve giocò un grandissimo calcio: Landucci si ripeterà anche oggi?