Juve, Montero: “Prestazione deludente. Sono responsabile”

Intervistato al termine del match contro la Sampdoria, Paolo Montero ha giudicato la prestazione della sua Juventus Primavera. Ecco le sue parole: "È stata una partita un po' deludente e il responsabile sono io. Dovremo trovare il modo di continuare a lavorare, di tornare a essere quelli che eravamo prima. Abbiamo questa responsabilità di aiutare questi ragazzi che non hanno colpe e stanno entrando in un'età nella quale devono dare tutto per puntare al prossimo salto che è quello in Next Gen e sarà nostro compito spingerli in questa direzione. Noi siamo qua per questo motivo ed è quello che vogliamo tutti".