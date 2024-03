Juve, Montero: “Pareggio meritato. L’Inter è la più forte del campionato”

Attraverso il sito ufficiale della società, Paolo Montero ha commentato il pareggio conquistato dalla sua Juventus Primavera contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Penso che il pareggio ottenuto sia meritato. Per lo sforzo messo in campo dai ragazzi e per come abbiamo interpretato la partita contro. A mio giudizio, sono la migliore squadra del campionato".