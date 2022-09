Montella: “Non immaginavo i problemi di Juve e Inter, ma c’è tempo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato della sua esperienza in Turchia: "Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, motivatissimo e convinto che possiamo ancora crescere molto. Molte squadre hanno bussato alla mia porta ma sono rimasto perché ho preso un impegno e iniziato un lavoro che voglio proseguire. Il presidente ha grandi ambizioni. C'è un bel progetto". In Turchia è arrivato anche l'ex Juve Pirlo: "Abbiamo allenato una settimana le nostre squadre ad Istanbul: loro perché non avevano il centro sportivo e noi per questioni climatiche. Ci siamo visti e ci sentiamo. Andrea si sta ambientando in fretta. Farà bene".