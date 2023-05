Juve, il bilancio sui calciatori bianconeri impegnati al Mondiale U20

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il report delle gare dove sono stati impegnati i bianconeri nel Mondiale U20. Tra i protagonisti ci sono Soulè e Turicchia. Ecco il comunicato: "Si è conclusa lunedì 22 maggio 2023 la prima giornata del Mondiale Under 20 in Argentina.

Sorridono i padroni di casa dell'Albiceleste e gli Azzurrini del C.T. Nunziata. Sconfitta di misura, invece, per la Francia. I primi superano l'Uzbekistan - dopo essere passati in svantaggio - con le reti di Veliz e Carboni. In campo, da titolare e per un'ora di gioco, Matias Soulé con la squadra allenata da Javier Mascherano. Sponda Italia, super vittoria per 3-2 contro i pari età del Brasile con le firme di Prati e Casadei, quest'ultimo autore di una doppietta.

Azzurrini avanti addirittura 3-0 contro la Seleção. Dei nostri bianconeri in campo Riccardo Turicchia dall'inizio alla fine del match. Non impiegato in questa gara d'esordio Filippo Fiumanò. In panchina per tutto il match anche Felix Nzouango Bikien con la Francia Under 20 che - nel suo match inaugurale del torneo - cade 1-2 contro la Corea del Sud".