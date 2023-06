Juve, Moncalvo: “Elkann deve vendere, Giuntoli pista più fredda”

Gigi Moncalvo è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli, nel quale ha avuto modo di affrontare anche temi riguardanti la Juventus. In particolare, il giornalista ha parlato della situazione delicata in società e avrebbe espresso la suo opinione in merito. Ecco cosa ha detto: "John Elkann deve vendere la Juventus e fissare il prezzo. L’unico che non ha accettato il patteggiamento è Andrea Agnelli per il quale, anche dal punto di vista sportivo, ci sarà il 15 giugno l’udienza. Lui non ha accettato perché vuole vendere cara la pelle. Tra l’omertà e dire qualcosa che non pensi, forse meglio l’omertà: che il palazzo lodi questa sentenza è inguardabile. La Juve, dopo la prima notte di nozze, ha steso il lenzuolo: la Juventus è rimasta vergine nonostante il bordello del sistema calcio".