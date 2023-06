Juve, Moggi: “Tifosi aspettatevi squadra modesta da quinto-sesto posto”

Intervistato sul canale Youtube S x 2, di Massimo Tadorni edEzio Maletto, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito alcuni dei passaggi più interessanti dove Moggi parla del futuro della Juventus. In merito alla prospettiva della squadra che verrà, l'ex dirigente si sarebbe mostrato perplesso: "Si potrebbe dire sbagliato tenere Allegri. Ma ora andare a spendere altri soldi quando c’è da metter a posto un bilancio sarebbe una cosa assurda. Quest’anno qua la Juventus poteva fare qualcosa di buono, il peggio arriverà il prossimo ann. Andranno via i giocatori a parametro zero. Quelli che non servono e purtroppo c’è stato chi ha confermato Alex Sandro che non serve e chi ha fatto scattare il contratto di Szczęsny di altri due anni. Ci sono delle persone, Scanavino, Ferrero, Calvo che sanno fare altre cose ma non mettere insieme il discorso calcistico. Piano piano si deve fare una società che sa di calcio ed economia. Il rapporto è una gestione molto difficile e ci vogliono persone competenti in entrambe le materie.