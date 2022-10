Juve, Moggi: “Con dei dilettanti non si può perdere. Va cambiata la dirigenza”

Intervenuto nel corso del programma "Cose di calcio", in onda su RadioBiancoNera, l'ex presidente della Juve Moggi ha analizzato la sconfitta contro il Maccabi Haifa: " Con dei dilettanti non si può perdere. Fare bella figura può essere anche una cosa difficile perchè il momento di forma è un po' particolare. Ma, addirittura perdere contro il Maccabi mi sembra esagerato".

Sulle parole di Agnelli nel post partita ha aggiunto: "Accetto quello che dice, perchè qui bisogna vergognarsi. Il comportamento non è consono a quello che è il brand e a quello che rappresenta la Juventus nel calcio. Però, può capitare e accettiamo. Hanno fatto bene a mandarli in ritiro, perchè continueranno a lavorare dalla mattina alla sera. Ma io ritengo che non sia colpevole solo la squadra. Qui la colpa è di tutti quanti ".

"Una delle cose che dovrebbe essere sicuramente eseguite è il cambiamento dell'intera dirigenza - ha tuonato Moggi. Questa dirigenza non ha fatto granchè. Se, poi, dopo si mettono in linea con gli avvenimenti e riescono a portare la squadra a certi livelli, allora tutti quelli che dicono queste cose devono fare ammenda e dire che c'è stato un errore e che la dirigenza ha fatto bene. Ma io sono perplesso, perchè la squadra, che hanno costruito e vedo in campo, non si aiuta. E questo non può accadere. In una squadra si vince e si perde tutti insieme".