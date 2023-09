Juve, Moggi attacca Pogba: “Non è stato molto furbo”

Intervenuto a RadioBianconera l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato del caso Pogba: "La questione Pogba l’ho già definita quando aveva deciso di non operarsi per gli scorsi Mondiali. Non so cosa sia successo di preciso, ma se è vero come è vero che lui è positivo, posso dire che Pogba non è molto furbo e, soprattutto, non attaccato alla Juventus".