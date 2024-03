Juve, Moggi: “Adesso la società deve aiutare Allegri fino a fine stagione”

Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha parlato del momento della Juventus . Ecco un estratto delle sue parole: "Non è stata sicuramente la migliore Juventus , la sua crescita si è fermata a 46 punti, dopo solo pareggi e sconfitte. Il fatto poi di aver perduto il secondo posto ad opera del Milan , ha scatenato la piazza contro Allegri , più di quanto sia successo in passato: accusandolo per il non gioco della squadra".

Moggi ha proseguito: "In tanti a dire che i giocatori non lo seguono, mentre il Club lo sostiene si potrebbe anche pensare il contrario: visto che mai una voce si è elevata in aiuto del mister. Mai come ora il “tutti per uno, uno per tutti” sarebbe necessario, perché aiuterebbe a perseguire gli obiettivi richiesti. Poi, al termine di questo campionato, ognuno è padrone di prendere la strada che più desidera".