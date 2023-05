Juve, Mirra: “Vlahovic condizionato dai problemi fisici”

Collaboratore tecnico della Fiorentina nella stagione 2019/20, Vincenzo Mirra è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel quale ha parlato di Dusan Vlahovic. Più nello specifico, della sua ultima stagione ritenuta dai più sotto le aspettative. Secondo Mirra ci sono delle attenuanti al rendimento dell'ex punta viola: “Ogni stagione è diversa da quelle precedenti. Non entro chiaramente nel merito delle valutazioni economiche del calciatore. Ma per quel che riguarda le caratteristiche tecniche e fisiche posso dire che ha le potenzialità per diventare un grande giocatore. Alla Fiorentina prima dell’allenamento mattutino lui si presentava per fare degli allenamenti differenziati. Io gli dicevo che ogni mattina doveva mettere un mattone, fino a poter poi costruire un edificio per il successo. Perché lui ha una forza di volontà enorme. In questa stagione ha pagato il periodo non felice di tutta la squadra, tant’è che anche gli altri componenti della rosa non hanno reso.