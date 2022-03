Juve, da Miretti e Rovella: il futuro è già qui. Poi Marchisio sui social…

Miretti, Rovella e Fagioli: i giovani centrocampisti della Juve trascinano l'Italia U19 e U21. Marchisio sui social consiglia Frattesi

Dopo la terribile sconfitta contro la Macedonia la nazionale italiana di calcio è stata sommersa dalle critiche. Quella che soltanto pochi mesi fa era l'incredibile squadra che aveva vinto l'Europeo, oggi è invece da buttare. Per la seconda volta consecutiva l'Italia non andrà al Mondiale e in molti hanno dato la colpa al sistema calcio italiano. In Serie A, infatti, si concede pochissimo spazio ai giovani, soprattutto italiani. Come possono gli Azzurri essere forti se non hanno a disposizione giocatori forti? Ma siamo sicuri non ci siano giovani forti?

Ieri l'Italia Under 19 e quella Under 21 hanno vinto le rispettive partite contro Belgio e Bosnia, trascinate dai gol dei centrocampisti. E non centrocampisti qualunque, ma centrocampisti bianconeri. Nell'Under 19, infatti, Miretti (Juve U23) ha segnato un gol e un assist mentre l'Under 21 ha vinto grazie al gol di Rovella (di proprietà della Juve ma in prestito al Genoa) su quasiassist di Fagioli (di proprietà della Juve ma in prestito alla Cremonese). In un periodo storico in cui mancano giovani italiani di livello, la Juventus si ritrova in casa tre tra i migliori centrocampisti del panorama calcistico italiano. Il futuro della mediana bianconera è in buone mani. La domanda ora però è un'altra: nella Juventus questi giocatori troveranno mai spazio? Il talento c'è, i minuti in prima squadra no.

In Italia tutti i club puntano su giocatori fatti e finiti, pronti a vincere subito. Non c'è tempo di aspettare che un giovane cresca, soprattutto in Serie A. La nazionale è solo un riflesso di questa mentalità. La soluzione è quindi una sola: acquistare uno dei pochi giovani italiani che ha già dimostrato di essere all'altezza della Serie A. Locatelli, Barella... o Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha giocato una stagione di altissimo livello in maglia neroverde ed è già finito nella lente d'ingrandimento di molti club. In una recente intervista il classe 1999 ha rivelato di ispirarsi a Marchisio e proprio ieri il principino su Twitter ha postato una foto assieme al centrocampista del Sassuolo, commentando: "Trust The Process...". Indizio social?