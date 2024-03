Juve, Miretti convince con l’Italia U21. Nunziata: “Ci dà tanta qualità”

Grazie alle reti di Casadei e Fabbian l'Italia U21 ha battuto la Lituania restando così in testa al girone di qualificazione per Euro2025. Tra i giocatori in campo anche il centrocampista della JuveFabio Miretti, autore di un'ottima partita. Il classe 2003 ha addirittura sfiorato un gol stupendo, fermato solo dal palo. Al termine del match il ct dell'Italia U21 Nunziata ha detto: "Io per squadra intendo giocatori che hanno un obiettivo da raggiungere, attraverso il gioco. Miretti ci dà tanta qualità, mentre Casadei e Fabbian ci davano gli inserimenti. Era questo quello che volevamo, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare".