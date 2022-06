Europeo U19, Italia sconfitta dall’Inghilterra: Miretti ancora in gol

Niente da fare per l'Italia U19, sconfitta nella semifinale dell'Europeo di categoria dall'Inghilterra. Ecco il commento pubblicato sul sito della FIGC: "La Nazionale Under 19 perde di misura (2-1) con i pari età dell’Inghilterra, ma esce dagli Europei a testa alta. Una bella partita, disputata ad armi pari, dopo un primo tempo di netto dominio per l’Italia. Miretti su rigore porta avanti gli Azzurrini, che nella ripresa cedono un po’ il campo agli avversari, dopo aver speso molto nella prima frazione. I gol per i tre leoni arrivano su palle inattive: due calci d’angolo battuti per le teste di Scott e Quansah, che non falliscono le occasioni. Sul piano del gioco, l’Italia ha dettato i tempi per gran parte della partita contro i più quotati inglesi che, per almeno tutto il primo tempo, hanno subito il gioco Azzurro. Si chiude un percorso che comunque ha prodotto la qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno in Indonesia". (figc.it)