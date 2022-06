Juve, Miretti: “Europeo? Vogliamo arrivare in fondo. Locatelli mi ha colpito”

Questa sera l ' Italia U21 affronterà l' Inghilterra nella semifinale dell'Europeo U21 . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti ha parlato di questo fantastico percorso: « La nostra volontà è quella di arrivare in fondo, e questo significa che dobbiamo battere l’Inghilterra. Dopo il k.o. con la Francia (4-1, ininfluente per la qualificazione, ndr) c’è un senso di rivalsa. Se vogliamo la rivincita, dobbiamo superare la semifinale . Venerdì c’era un po’ di delusione, anche perché per 70 minuti la partita era stata equilibrata. Ma passata quella, ci siamo messi a pensare solo a questa semifinale. Abbiamo visto qualcosa del modo di giocare dell’Inghilterra: hanno fisica e tecnica, sarà dura ma ce la giocheremo».

A differenza di molti altri giovani italiani Miretti ha già un po' di esperienza con la prima squadra: «Allenarsi con i campioni come ho avuto la fortuna di fare io soprattutto negli ultimi 6 mesi alla Juve ti aiuta a crescere tecnicamente e a maturare. Si imparano i momenti di una partita: i giovani tendono sempre a spingere, anche quando magari la cosa migliore da fare sarebbe abbassare il ritmo. Quest’anno sono stati in tantissimi a darmi consigli: da Chiellini a Bonucci, ma ho instaurato un buon rapporto con tutti. Nel mio ruolo, però, è inevitabile guardare Locatelli più degli altri: mi colpisce il suo modo di vedere il gioco, e come riesce a capire in anticipo l’andamento di un’azione».