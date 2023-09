Juve, Miretti segna e batte Yildiz. Il ct: “Fabio non lo scopro di certo io”

L'Italia U21 di Miretti ha battuto 2-0 la Turchia di Yildiz: gol per il centrocampista della Juve, esaltato dal ct al termine della partita

Vittoria importante per l'Italia U21 di Nunziata, che ieri ha battuto la Turchia 2-0 grazie alle reti di Miretti e Nasti. Il centrocampista della Juve è stato tra i migliori in campo, padrone della manovra azzurra. Dall'altro lato del campo l'unico a convincere è stato Yildiz: l'attaccante bianconero si conferma in ottima forma.