Juve, Miretti conteso da due club: il futuro della mezzala non si schiarisce

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, che potrebbe partire in prestito per fare esperienza. Ecco le sue parole: "Fabio miretti piace alla Salernitana, oltre che al Genoa. La Juventus, così come il calciatore, non avrebbe ancora preso una decisione".