Juve, Miretti è sempre di più al centro del progetto: Allegri lo elogia

Fabio Miretti si sta prendendo la Juventus. Il centrocampista ha convinto anche ieri nella gara con la Roma.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventus, ieri sera, ha pareggiato per 1-1 contro la Roma. I bianconeri hanno disputato un buon primo tempo, per poi rallentare nella ripresa, facendosi recuperare dai giallorossi. Uno dei migliori della Vecchia Signora, se non l'MVP del match, è stato Fabio Miretti, mezzala di Madama. Il classe 2003 ha dispensato giocate di qualità, con una mentalità non da ragazzo di 19 anni. Una prestazione importante che da seguito alla scorsa partita, quando Miretti, entrato nel secondo tempo della gara con la Sampdoria, aveva cambiato in pochi minuti il volto del centrocampo, dando intensità e creatività alla manovra della Juventus.

Adesso il mediano italiano si candida ad essere un potenziale titolare della rosa di Massimiliano Allegri, visto che sia McKennie che Zakaria sembrano un po' appannati, motivo per cui Miretti potrebbe prenderne il posto, in attesa del ritorno di Paul Pogba. Però, con l'arrivo di Paredes e lo slittamento di Locatelli come mezzala, lo spazio per il classe 2003 potrebbe ridursi, anche se tra i tanti impegni, ed il tour de force che aspetta la Juventus nelle prossime giornate, il minutaggio per Miretti non mancherà, soprattutto dopo prestazioni come quella di ieri, che hanno confermato le buone aspettative su questo gioiellino della cantera juventina.

Anche Massimiliano Allegrine ha confermato le capacità, non solo tecniche, ma caratteriali, di temperamento e di leadership: "Lasciamolo tranquillo, non voglio fargli troppi complimenti, ma posso dire che ha giocato da veterano. Sa smarcarsi e sa giocare la palla, ha un primo controllo sempre orientato in avanti. Bravo anche Cuadrado, che da esterno si accentrava e si faceva trovare alle spalle di Pellegrini, abbiamo fatto delle buone cose nel primo tempo". Parole che fanno ben sperare anche per il futuro, visto che anche il tecnico ci punta, e la Juventus potrebbe ritrovarsi in case un vero talento pronto ad esplodere.