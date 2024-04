Juve, gomitata di Mina su Alcaraz: due punti di sutura per il centrocampista

Nel corso della partita tra Cagliari e Juve il centrocampista bianconero Carlos Alcaraz ha subito un duro colpo in testa. Il difensore rossoblù Yerry Mina saltando l'ha infatti colpito in piena testa con una dolorosissima gomitata. Il centrocampista non ha potuto far altro che accasciarsi a terra ma l'arbitro non ha fischiato calcio di rigore. Al termine della partita il giocatore è stato assistito dallo staff medico che gli ha messo due punti di sutura. Danilo sull'episodio ha detto: "Ci sono questi tipi di errori che contro la Juventus sono accaduti spesso in questa stagione. Ci sono mille immagini, c’è il Var e poi non ci fischiano un rigore così. Cosa posso dire…".