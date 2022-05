Juve – Milinkovic-Savic tra voci, smentite e un futuro tutto da scrivere

Manca ormai poco alla fine di questa Serie A e la Juve si ritrova quarta in classifica, ad un solo punto di distanza dal Napoli terzo. La Champions League è ormai un lontano ricordo, così come la Supercoppa e lo scudetto, ma i bianconeri possono...

Manca ormai poco alla fine di questa Serie A e la Juve si ritrova quarta in classifica, ad un solo punto di distanza dal Napoli terzo. La Champions League è ormai un lontano ricordo, così come la Supercoppa e lo scudetto, ma i bianconeri possono ancora lottare per Coppa Italia. In una stagione fin qui deludente come questa, vincere un trofeo sarebbe un traguardo importante. Ma a prescindere da come terminerà quest'annata, in vista del prossimo campionato la dirigenza dovrà andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri: obiettivo tornare a vincere, subito.

Per farlo serviranno innesti mirati in tutti i reparti: attacco, centrocampo e difesa. Il reparto che più ha bisogno di rinforzi è però la mediana, che nonostante l'arrivo di Locatelli non è riuscita a convincere. Ai bianconeri manca qualcosa, o meglio, qualcuno che alzi il livello del gioco. Chi? I tifosi della Vecchia Signora sperano ancora nel ritorno di Paul Pogba, ma la Juve sembra puntare verso un altro big: Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è ormai un top nel suo ruolo, autore di 10 gol e 11 assist in questa stagione. Il sergente sarebbe il giocatore ideale, ma molte squadre in giro per l'Europa sono interessate al suo cartellino. Costo? Circa 70 milioni di euro.

Sfortunatamente il futuro del classe 1995 sembra già segnato... oppure no? Ieri alcune voci hanno riportate le parole del suo agente, che avrebbe detto: "A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento abbiamo quelle di Manchester United e Psg. Sergej è concentrato sulla fine della stagione con la Lazio, ma vuole andare al Manchester". Di tutta risposta lo stesso agente ha poi smentito dicendo: “Cavolate. Non ho mai parlato di Sergej negli ultimi mesi, non capisco perché vengano inventate queste cose. Sono arrabbiato”.Fake news? Probabile. Per il momento l'impressione è che Milinkovic voglia pensare alla sua Lazio, poi si vedrà. La Juve osserva.