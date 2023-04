Juve, Milinkovic-Savic: quando il sogno di mercato si trasforma in incubo

Con il suo gol Milinkovic-Savic ha dato il via alla rimonta che ha permesso alla Lazio di battere la Juve: da sogno di mercato a incubo

Qualità e quantità: ancora una volta Milinkovic-Savic si è dimostrato un centrocampista totale, di quelli che farebbero tanto comodo alla Juve. Il serbo è da anni ormai un sogno di mercato dei tifosi bianconeri, ma con il suo gol ieri il Sergente è diventato l'incubo della Vecchia Signora. Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 7,5 in pagella: "Primo tempo di altissimo livello. Va vicino al gol in tre occasioni, alla quarta lo realizza con tempismo perfetto. Ripresa di sofferenza, ma c’è".