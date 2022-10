La Gazzetta rivela: “La Juve fa sul serio per Milinkovic-Savic”

Dopo Vlahovic e Kostic , la colonia serba della Juve potrebbe allargarsi ancora. O almeno questo è quello che riporta oggi La Gazzetta dello Sport, che afferma che la dirigenza bianconera sia interessata a Milinkovic-Savic e potrebbe provare l'affondo già a gennaio . Il centrocampista della Lazio era stato seguito nel corso dell'estate, possibile rinforzo per il centrocampo. Alla fine però non se ne fece più nulla, con la Vecchia Signora che ha preferito puntare sul ritorno di Paul Pogba . A posteriori non la migliore delle scelte. Perchè ora il cambio di rotta?

Due i motivi che avrebbero spinto la Juve a tornare sulle tracce del centrocampista serbo. Il primo è di natura tecnica : contro il Milan sono emerse tutte le difficoltà in fase di impostazione della squadra di Allegri . Pogba sarebbe dovuto essere la stella del centrocampo bianconero, ma l'infortunio lo ha costretto a saltare tutte le partite di questo inizio di stagione. Senza il francese la Juve soffre, incapace di rendersi pericolosa nella metà campo avversaria. Milinkovic garantirebbe qualità e quantità: ben 7 assist in questo inizio di stagione.

Il secondo motivo è di natura economica: Rabiot ha il contratto in scadenza, così come Di Maria. Le trattative per il rinnovo sono complesse e per questo la Juve si è messa alla ricerca di alternative. Milinkovic-Savic sarebbe il colpo perfetto, anche perchè Lotito ha da tempo un accordo con l'agente del giocatore: in caso di offerta da parte di un top club lo lascerà partire. Ecco quindi che la Juve con 50/60 milioni potrebbe riuscire a mettere le mani sul giocatore. Per farlo sarà necessaria però una cessione. Chi? Il principale indiziato è McKennie, che ha offerte dalla Bundesliga.